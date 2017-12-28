От Apple требуют триллион долларов за замедление iPhone

Жительница США Виолетта Майлян, проживающая в штате Калифорния, подала иск против компании Apple на сумму в 999 999 999 000 долларов за то, что производитель умышленно замедляет устаревшие iPhone, передает Patently Apple.

Подобный иск против компании также подала жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви, однако женщина потребовала более скромную сумму от компании - 100 миллионов долларов.

При этом обе женщины заявили, что по их мнению, руководство Apple умышленно вводит своих клиентов в заблуждение, и, замедляя гаджеты, вынуждает людей приобретать новые, сообщает korrespondent.net

"Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей iPhone с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей", - отмечено в иске Виолетты Майлян.