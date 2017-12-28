Под Киевом сняли на видео "битву" мужчины и свиньи на крыше фуры

На Украине очевидцы сняли на видео "схватку" человека со свиньей на крыше фуры. Ролик был опубликован в группе dtp.kiev.ua на фейсбуке.

Инцидент произошел прямо на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина подкрадывается к свинье, хватает ее за хвост и начинает тянуть назад. Животное стало вырываться из рук обидчика и в итоге спрыгнуло на дорогу, пишет РИА Новости

Несмотря на то что свинья упала с высоты нескольких метров, она, судя по всему, не получила серьезных травм и сумела убежать. Как животное оказалось на крыше грузовика и что послужило причиной "конфликта", неизвестно.