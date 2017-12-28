Водитель чудом выжил в раздавленной контейнером машине. Фото

В Таиланде водитель легкового автомобиля чудом избежал смерти, когда на его машину рухнул контейнер с проезжавшего мимо грузовика.

Инцидент произошел 27 декабря на одной из автострад в городе Нонтхабури к северу от Бангкока, пишет Nation.

На опубликованных фото видно, что массивный контейнер расплющил "Хонду" практически в лепешку. Спасателям пришлось применить клещи для резки металла, чтобы высвободить водителя, которого с травмами отправили в больницу, пишет vesti.ru

Полиция ведет расследование случившегося. По предварительным данным, контейнер оказался плохо закреплен, что и стало причиной инцидента.