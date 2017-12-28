Фанат "Властелина колец" построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо

Чешский студент Сватослав Гофман реализовал свою давнюю мечту – жить в уютном домике, как у хоббита Фродо Бэггинса — героя трилогии "Властелин колец" Джона Толкина.

На своем участке земли он своими руками построил точную копию жилья Фродо. Для этого ему, правда, пришлось самому поработать и землекопом, и плотником, и дизайнером.

В результате в деревушке Шедивины под городом Орлицке Горы появилась углубленная в землю четырехкомнатная квартира с круглыми окнами и такой же входной дверью.

Крыша жилища, напоминающего землянку домика, как и положено жилью настоящего хоббита, покрыта дерном с зеленой травой.

Чертежи дома 24-летний фанат "Властелина колец" сумел составить, просмотрев кадры, где показывалось жилье хоббита, не менее 25 раз. Достаточно точно воспроизведен и интерьер, а рядом с домиком Гофман соорудил трактир для хоббитов "Зеленый дракон" с барной стойкой и большой картой Средиземья на стене.

Для большей "исторической правды" студент даже отказался проводить в дом и в трактир электричество.

Последователь Фродо говорит, что является единственным владельцем дома хоббита и трактира для этих существ в Чехии, пишет vesti.ru

Причем, останавливаться на достигнутом поклонник трилогии Толкина не собирается. Он уже приступил к строительству второго домика, чтобы в будущем, как и в фильме, тут возникла целая деревня.

Примечательно, что Сватослав уже получил предложения от нескольких местных туристических фирм, которые хотели бы включить его необычный "объект" в список своих маршрутов.