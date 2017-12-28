Гостиницы Греции введут туристический сбор

С 1 января 2018 г. в Греции введут туристический сбор за каждые сутки проживания в гостинице или лицензированных апартаментах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Несмотря на негативные прогнозы по снижению конкурентоспособности Греции как туристического направления, налог утвердили. Он будет действовать в течение всего года", - отмечает АТОР.



Размер налога зависит от звездности гостиницы. За проживание в гостинице 5* налог составит 4 евро в сутки за номер, в гостинице 4* - 3 евро, 3* - 1,5 евро, 1* и 2*- 0,5 евро в сутки за номер. Проживание в апартаментах 4* обойдется дополнительно в 1 евро в сутки, 3* - 0,5 евро, 1* и 2* - 0,25 евро.



Новый налог приведет к подорожанию туров в среднем на 40 евро за тур. Бывалые туристы воспримут новость спокойно, поскольку в других европейских странах курортный сбор с туристов введен достаточно давно.



Групповые туристы смогут заплатить налог самостоятельно в гостинице, налог не включен в стоимость тура. Однако некоторые греческие гостиницы высокого уровня уже заявили о том, что не намерены брать туристический сбор отдельно, а включат его в стоимость проживания, сообщает vesti.ru



