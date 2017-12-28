В Бельцах священник, который сел за руль пьяным, спровоцировал аварию. Он не остановил машину на красный свет и столкнулся с автомобилем, за рулем которого находилась женщина. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Виновному в ДТП грозит штраф до 40 тысяч леев и лишение водительских прав на пять лет.
Как сообщают местные СМИ, попавший в аварию служитель культа - это священник церкви Святых Константина и Елены Игорь Гордила, племянник епископа Бельцкого и Фалештского. Однако Маркел ситуацию комментировать отказался.
По словам секретаря Молдавской митрополии Вадима Кейбаша, священнослужители в таких случаях получают дисциплинарные взыскания со стороны епархии, к которой они относятся.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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Русская служба Би-би-си