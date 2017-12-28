Названа новая опасность алкогольных напитков

Австралийский гастроэнтеролог Винсент Хо, который работает в Университете Западного Сиднея, рассказал о новом вреде, который наносят организму человека алкогольные напитки. Исследователь отмечает, что потребление их в большом количестве разрушает клетки желудка, передает Science Alert.

Согласно результатам исследования, в которых приняли участие 47 добровольцев, напитки с большой долей алкоголя вызывают повреждение стенок желудка и небольшие кровотечения.

При этом красное вино имеет бактерицидное действие, обусловленное, отчасти, его кислотностью и концентрацией спирта. Что касается напитков с долей спирта в 60-80 процентов, то они способны уничтожать бактерии в полости рта за одну минуту, сообщает korrespondent.net

При этом восстановление тканей от потребления напитков с 10-процентным содержанием спирта занимает 24 часа. А хроническое потребление алкоголя способствует появлению диареи, тошноты и рвоты.