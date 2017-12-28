Спецмашины столичных служб направились в Бельцы, чтобы освободить город от мусора до Нового года. ВИДЕО

Спецмашины столичных служб направились в Бельцы, чтобы освободить город от мусора до Нового года. Такое распоряжение они получили после экстренного заседания правительства.

В социальных сетях появились первые кадры колонны автомобилей.

Жители и мэрия Бельц обратились за помощью к Павлу Филипу, после того, как город стал утопать в мусоре. Проблемы с вывозом мусора в городе обостряются постоянно. Директор фирмы, которая до недавнего времени вывозила бытовые отходы, винит в сложившейся ситуации сбежавшего за границу мэра Ренато Усатый.

После получения жалоб, глава кабмина попросил подключиться ряд учреждений, чтобы вывезти отходы максимум в три дня. Павел Филип также попросил мэрию Кишинёва вмешаться в решение проблемы.