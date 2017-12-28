На трое суток задержали за сутенёрство пару из столицы. Полиция следила за злоумышленниками в течение двух месяцев.
Молодые люди вербовали девушек из бедных семей для занятия проституцией. Искали клиентов через социальные сети. Девушки отдавали сутенёрам половину заработка.
Теперь паре грозит до семи лет тюрьмы.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Активный, творческий день. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Возможны проблемы с пищеварением. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си