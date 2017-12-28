Предприятие по производству колбасных изделий уличили в несоблюдении санитарных норм

На 13 тысяч леев оштрафовали одну из компаний по производству колбасных изделий. Наказали фирму за несоблюдение санитарных норм при процессе переработки мяса. В ближайшие два месяца Национальное агентство продовольственной проверит всех производителей мяса.

"Есть много подозрений. Мы решили задействовать в проверках инспекторов из других местностей, которые приедут туда впервые и на сто процентов выполнят все процедуры", - сказал глава НАПБ Георгий Габерь.



А в Патронате мясоперерабатывающих предприятий, тем временем, отмечают, что после обнаружения на фирмах нарушений, продажи производителей упали.



"Каждая проверка приносит положительный эффект, выявляет недостатки в нашей деятельности. Сейчас много инспекций на предприятиях. С тех пор как работает агенство, продовольственная безопасность значительно возросла", - сообщил глава Патроната мясоперерабатывающих предприятий Сергей Грэдинару.



За 11 месяцев года агентство провело 246 официальных проверок. Было уничтожено 225 тонн продукции, которая не отвечала нормам.





