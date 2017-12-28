В зимние праздники учащаются квартирные кражи

Число квартирных краж в период зимних праздников существенно возрастает. По словам правоохранителей, большинство таких преступлений происходит из-за халатности владельцев. Полиция призывает граждан, которые отправляются в это время на отдых, предпринять необходимые меры для защиты жилья.

"В большинстве случаев квартирные воры легко проникают в жилье из-за невнимательности хозяев. Бывают и те, что взламывают замки, но это происходит редко", - сказал сотрудник отдела общественного порядка Даниел Мазепа.



Чтобы избежать неприятностей, стражи порядка рекомендуют не размещать в соцсетях фотографии квартиры и не сообщать о том, что вы уезжаете на длительный период.



"Не надо извещать о том, когда уезжаете, куда, где хотите отдохнуть. Так они узнают о вашем финансовом положении", - добавила сотрудник отдела общественного порядка Даниел Мазепа.



Обезопасить жилье помогут решетки на окнах, камеры видеонаблюдения и установка охранной системы.



"Плюс охранной системы видеонаблюдения в том, что она фиксирует абсолютно все, что происходит, и в случае кражи эта информация попадает в полицию", - сказал продавец Александр Гурьев.



За помощью можно также обратиться к соседям, которые могут периодически проверять ваше жилье. В пригороде Гидигич действует проект "Соседское наблюдение".



"Когда видим незнакомую машину или незнакомого человека, сообщаем либо в полицию, либо мэру, но чаще всего участковому".



По данным Генерального инспектората, в этом году было совершено более трёх с половиной тысяч квартирных краж. Это на 5% меньше, чем годом ранее.





