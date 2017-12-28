Взрыв смертника в Кабуле: не менее 40 погибших

По меньшей мере 40 человек были убиты и 30 получили ранения в результате взрыва в здании шиитского религиозного культурного центра в Кабуле.

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило Би-би-си, что за этим взрывом, осуществленным смертником, прогремели еще два - в том же районе на западе афганской столицы.

Пока никто не взял на себя ответственность за эти взрывы.

В последние месяцы боевики "Исламского государства" ( неоднократно совершали нападения на шиитов в разных провинциях Афганистана.

На фотографиях места взрыва в Кабуле, опубликованных в соцсетях, видны несколько тел, лежащих во дворе здания.

Руководитель информационной службы шиитского центра Afghan Press сообщил Би-би-си, что из здания вынесли десятки тел. По официальным сообщениям, еще десятки человек доставлены в больницы.

Как сообщается, в момент взрыва в здании находились студенты, принимавшие участие в дискуссии, а также сотрудники информационной службы.

Только три дня назад, в понедельник, еще десять человек стали жертвами взрыва у комплекса зданий афганской разведывательной службы в Кабуле.

В октябре в результате нападения на шиитскую мечеть в Афганистане погибли по меньшей мере 39 человек.