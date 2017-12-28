Взрыв в "Перекрестке" в Санкт-Петербурге назвали терактом

Президент России Владимир Путин заявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт. Следственный комитет России ранее квалифицировал взрыв в магазине "Перекресток" как покушение на убийство.

Президент России Владимир Путин заявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт. Следственный комитет России ранее квалифицировал взрыв в магазине "Перекресток" как покушение на убийство.

При этом Путин заявил, что поручил директору ФСБ Александру Бортникову при задержании предполагаемых террористов "действовать строго в рамках закона". "Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, офицеров - действовать решительно, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте", - подчеркнул он.

В среду, 27 января, в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате пострадали 13 человек, восемь из них были госпитализированы. Преступник, предположительно, оставил взрывное устройство в камере хранения, сообщает ВВС.