Девушка заработала дыру между глаз после ринопластики

В Таиланде женщина пожаловалась на дыру между глаз, которая образовалась после пластической операции. Она также приложила снимок, на котором запечатлены последствия хирургического вмешательства, передает Ettoday.

Свое имя она называть не стала, а показала лишь снимок лица, на котором виден выступающий из переносицы силиконовый имплант.

Женщина отметила, что сделала ринопластику в одной из дешевых клиник города Хатьяй, где ей занесли инфекцию. В итоге учреждение оказывать помощь бывшей пациентке отказалось.

За помощью пострадавшая обратилась в одну из столичных клиник, где ей был бесплатно извлечен имплант, однако на его месте осталось отверстие диаметром в сантиметр, убрать которое доктора пока не могут, пишет korrespondent.net