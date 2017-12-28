Молдова нуждается в чёткой поддержке западных партнеров, чтобы справиться с попытками России сохранить нашу страну в зоне своего влияния- в ущерб демократическим переменам.
Об этом заявил председатель Демократической партии для престижного американского издания "Wall Street Journal".
”После 25 лет с момента приобретения независимости, российские войска остаются на нашей территории, в сепаратистском приднестровском регионе. Москва отказывается признавать наш суверенитет, точно также как в восточной Украине и Грузии, оказывая поддержку - экономическую и военную - сепаратистским группировкам, цель которых - помешать бывшим советским республикам сблизиться с Западом.
Подобные "замороженные конфликты" отражают менталитет времен Холодной войны, когда мир был поделен на зоны влияния и малым странам отказывалось в авторитете. Все это уже нельзя скрыть, - считает лидер молдавских демократов.
Влад Плахотнюк обращает внимание на то, что Молдове необходима четкая поддержка со стороны Запада, чтобы справиться с российской пропагандой. ” Возбуждение межэтнической вражды и продвижение недоверия к Западу -это способы, которые использует Москва в попытках провалить реформы в Молдове. Мы решительно настроены положить конец этой пропаганде, но нам нужно, чтобы Запад признал те вызовы, с которыми сталкивается Молдова и инвестировал в независимые СМИ, - заявил Плахотнюк.
Председатель ДПМ обращает внимание, что пророссийские силы во главе с президентом Игорем Додоном, активизируют свою деятельность накануне парламентских выборов и будут использовать все инструменты, тестированные Россией в ее антизападной кампании. Поэтому парламентские выборы 2018 года будут ключевыми и предоставят возможность официальным лицам ЕС и США осудить вмешательство в избирательный процесс и нивелировать тот аванс, которым обладают пророссийские политические формирования.
”Молдова - гордая многоэтничная страна, которая проводит реформы и продвигает демократию. Однако вмешательство России наносит ущерб нашему прогрессу. Нам необходима поддержка западных партнеров, чтобы сохранить реформаторский путь. Мы не можем идти в одиночку", - делает выводы лидер ДПМ Влад Плахотнюк.
Комментарии
- 10 кульминационных моментов для Молдовы в 2017
- Карасин утверждает,что Москва по-прежнему настроена "на продолжение конструктивного диалога"
- "Прискорбный оппортунизм..."Игорь Додон противиться новому составу министров
- Плахотнюк для "Wall Street Journal": Молдова нуждается в поддержке Запада, чтобы сохранить путь реформ . В одиночку она не выдержит натиск России
- Сильвия Раду обозначила приоритеты муниципалитета на 2018 год
- Игорь Додон попросил снизить цены на газ для Молдовы
- В 2018 году состоится диалог между Приднестровьем и Молдовой об открытии воздушного пространства
- Взгляд Игоря Додона на Преднестровье
- Протест, закончившийся предложением руки и сердца. Прохожий предложил Майе Санду стать его женой
- Интерпол: Влад Плахотнюк не объявлен в международный розыск. Требование РФ политически мотивировано
- В багаже американца нашли мертвую пуму
- Торговый центр в Китае предложил посетительницам "бойфрендов напрокат"
- Падение лифта в Домодедове: женщина с ребенком чудом выжили
- Взлетающий самолет чуть не столкнулся со снегоуборщиком в московском аэропорту
- Акула едва не откусила руку американцу, который пытался ее спасти. ВИДЕО
- Лично проверил: Премьер неожиданно прибыл на таможенный пункт в Леушенах
- Влад Плахотнюк дал интервью "Wall Street Journal"
- Под Киевом сняли на видео "битву" мужчины и свиньи на крыше фуры
- Пьяный священник устроил аварию в Бельцах
- Бизнесмен из Молдовы открыл четырехзвездочную гостиницу в Камбоджи
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Активный, творческий день. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Возможны проблемы с пищеварением. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си