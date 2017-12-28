Домой по двойному тарифу: пассажиры, поломавшегося автобуса в Европе, вынуждены были оплачивать дорогу домой дополнительно

40 наших соотечественников доехали из Англии в Молдову по двойному тарифу. Их автобус поломался недалеко от Прагию.

Чинили его более 14-ти часов и прогнозов никаких не давали. Люди в итоге добрались домой на другом транспорте, заплатив за это дополнительно. Дома недовольные пассажиры решили разобраться в ситуации и потребовали у компании компенсацию.

"Нас держали десять двенадцать часов, обманывая нас, что будут ремонтировать автобус, но никто ничего не делал. Мы вызвали другой автобус и заплатили еще по 80 фунтов из своего кармана".

"Люди голодные, в холоде сидели, нас кормили только обещаниями".

В транспортной компании оказалось, что автобус был арендован у неё частным лицом. А представители фирмы умыли руки от отвественности.

"Согласно контракту, если происходит поломка в Европе, автобус ремонтирую за свой счет на фирменном сервис центре за то время, которое необходимо", сообщил директор фирмы "Petibor Trans", Борис Чеботарь.

В свою очередь, арендатор автобуса заявил, что пострадавшим вернут деньги.

"Деньги будут возвращены. Мы очень вежливо поговорили с людьми, у нас есть список пострадавших и их заявления", сообщил заказчик автобуса, Ячеслав Додицэ.

В Национальном агентстве автотранспорта говорят, что возьмут этот случай под контроль.

"Заказчик должен был сообщить людям об условиях контракта в форс мажорных ситуациях. Каким должно быть максимальное время стоянки автобуса из-за поломки", сообщил зам.главы управления контроля маршрутного транспорта, Вячеслав Балтянко.

Пострадавшие дали два дня заказчику автобуса на возмещение ущерба. В противном случае они обратятся в суд.