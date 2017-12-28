Названы отталкивающие фразы для знакомств в интернете

Пользователи ресурса Reddit назвали фразы, которые больше всего отбивают желание общаться с людьми на сайтах знакомств. Некоторые выражения, по словам интернет-юзеров, резко уменьшают интерес к человеку, и провоцируют игнорирование.

Фразы, которые не стоит однозначно писать в Сети: "где все прекрасные девушки (или ребята)?", "сходить куда-нибудь или посидеть дома посмотреть кино" и "Чувак, это относится абсолютно ко всем людям в мире".

Также не стоит злоупотреблять с эмодзи. Пара смайликов - это достаточно, чтобы передать настроение, пишет korrespondent.net

"Нет, конечно, пара смайликов немного приоткроет тебя как личность. Но Бэтмен? Блин, мы ведь уже взрослые люди, используй слова!", - отметил один из юзеров.

Кроме того, не стоит быть чересчур оригинальным с ответом на вопрос "как ты обычно проводишь пятничные вечера?". Ответ из разряда "мои пятничные вечера всегда проходят необычно" может вызвать недоумение и иронию.