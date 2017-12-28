Китай за пять лет построил 530 000 км дорог

Суммарная протяженность автомобильных дорог Китая за последние пять лет выросла на 534 000 километров. Об этом сообщило министерство транспорта, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, развитие транспортной инфраструктуры в Китае обрело стремительный характер. Сеть из 10 основных транспортных коридоров (по пять с севера на юг и с востока на запад страны) практически сформирована. Они позволяют организовать перевозки людей и грузов с участием различных видов транспорта, пишет korrespondent.net

Как заявил министр транспорта КНР Ли Сяопэн, за пять лет удалось построить или реконструировать 1,28 млн км сельских дорог. Дорогами с твердым покрытием охвачены 99,2% поселков и 98,3% деревень, свыше 99% поселков и 96% деревень обслуживаются общественными автобусами. В настоящее время уровень интегрированности городских и сельских транспортных систем приблизился к 80%, отметил он.