Карасин утверждает,что Москва по-прежнему настроена "на продолжение конструктивного диалога"

"Эскалация борьбы между ветвями власти в Молдавии продолжает оказывать негативное влияние на российско-молдавские отношения", - считает статс-секретарь - замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

В интервью газете "Коммерсант" он отметил противоречивость развития отношений с Молдовой в 2017 г.

"С одной стороны, небывалую прежде ритмичность приобрел двусторонний диалог на высшем уровне: достаточно сказать, что за прошедший со времени избрания И.Додона президентом Молдавии период состоялось шесть его встреч с В.В.Путиным", - напомнил Карасин, также назвав "знаковым событием подачу заявки на получение наблюдательного статуса при Евразийском экономическом союзе".

По его словам, "оформление соответствующего решения, открывающего стране новые перспективы в плане интеграции в Евразийское экономическое пространство, уже вступило в финальную стадию".

Дипломат отметил, что с другой стороны, "не может не вызывать озабоченность произошедшее охлаждение взаимодействия на межведомственном уровне".

"Множатся антироссийские заявления со стороны правительства и руководства парламента Молдавии. Фактически в результате превратно понимаемой кое-кем в Кишиневе "евроинтеграционной лояльности" по некоторым позициям наши отношения оказались серьезно отброшены назад. Недавно был отозван для консультаций молдавский посол в Москве А.Негуца", - сказал он, выразив убежденность, что "такое положение не соответствует ни национальным интересам Молдавии, ни чаяниям простых молдавских граждан".

Карасин подчеркнул, что несмотря ни на что, Москва по-прежнему настроена "на продолжение конструктивного диалога с Кишиневом и активную совместную работу по реализации достигнутых договоренностей",сообщает point.md