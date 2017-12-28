Испания пообещала НАТО увеличить военные расходы

Испанское правительство обязалось перед НАТО увеличить военные расходы более чем на 80% в течение ближайших семи лет – до 18 млрд евро. Об этом говорится в письме премьер-министра Испании Мариано Рахоя в адрес генсека НАТО Йенса Столтенберга, в среду, 27 декабря, пишет El Pais.

Отмечается, что увеличение, несмотря на огромную цифру, все равно не достигнет расходов в размере 2% ВВП, которых требует НАТО, и будет на уровне примерно 1,5-1,6% в 2024 году.

По самым оптимистическим прогнозам, Испания достигнет расходов в 2% ВВП в лучшем случае к 2028 году, сообщает korrespondent.net

В этом году, по данным НАТО, расходы Испании на оборону составили 10,7 млрд евро, тогда как годом ранее было 9 млрд евро (0,81% ВВП). Эта цифра включает в себя не только оборонный бюджет (7,635 млрд евро), но и, помимо прочих пунктов, операции за рубежом (1 млрд евро), социальные выплаты и пенсии военным.