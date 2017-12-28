10 кульминационных моментов для Молдовы в 2017

Среди десяти наиболее важных событий в Молдове в уходящем году - введение смешанной избирательной системы, объявление Дмитрия Рогозина персоной нон-грата и законопроект закрепления европейского вектора развития в Конституцию РМ. Таково мнение экспертов Центра избирательных технологий.

По их мнению, "введение смешанной избирательной системы имеет как положительные черты - позволит гражданам выбирать собственных кандидатов по одномандатным округам, так и отрицательные - общество еще больше разделилось на противников и сторонников нововведения, а власти так и не сумели убедить большинство жителей республики в преимуществах смешанных выборов в парламент".

"Объявление Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в РМ - неудачное решение, так как еще больше увеличило разногласия между Молдовой и Россией в условиях и без того накаленной обстановки в регионе, к тому же повысилось напряжение между президентурой и правительством", - говорится в исследовании Центра.

Его авторы включили также в важнейшие события года арест примара Кишинева Дорина Киртоакэ и проведение референдума по вопросу его отставки.

"С задержанием Киртоакэ началась масштабная борьба с коррупцией в примэрии, а провал референдума вскрыл серьезные противоречия левого электората, связанные с разногласиями между ПСРМ и ПКРМ", - считают эксперты.

Они полагают, что еще одним негативным событием уходящего года стала возможность временного отстранения от выполнения обязанностей президента, которое "не только доказывает полное отсутствие компромисса между государственными институтами, но и наносит удар по международному имиджу Молдовы".

Среди других событий - формирование политической коалиции Платформы достоинства и правды (DA) и Партии действия и солидарности (PAS) и принятие их в состав Европейской народной партии; реформа правительства и сокращение числа министерств с 16 до девяти; прогресс в разрешении приднестровского конфликта, закрепленный в Венском протоколе,передает point.md