Мощный взрыв прогремел на зерновом терминале в Аргентине. ВИДЕО

В Аргентине на зерновом терминале в Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин в среду, 27 декабря, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщили пожарные и сотрудники полиции, сообщает РИА Новости.

Взрыв был такой силы, что вызвал панику у местных жителей. На месте взрыва образовался столб из дыма, пишет korrespondent.net

Причину взрыва эксперты пока не установили. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждения.