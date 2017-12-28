Семь тонн кокаина конфисковали в Германии

В Германии сотрудники правоохранительных органов конфисковали рекордные для этого года семь тонн кокаина. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Отмечается, что большая часть наркотика была обнаружена в портах Гамбурга и Бремерхафена. Полиция предполагает, что причиной увеличения поставок кокаина в Германию стал рост объема производства наркотика в Южной Америке, пишет korrespondent.net

"Преступники действуют по принципу: спрос рождает предложение", - поясняет Кристиан Хоппе из ведомства.

По его словам, ожидается рост потребления кокаина в Германии.