Новая функция Instagram разозлила пользователей

Пользователи Instagram раскритиковали обновление приложения, в результате которого рекомендованные записи стали отображаться в основной ленте.

Благодаря нововведению сервис показывает фото, которые, как правило, оценили друзья пользователя. По задумке разработчиков, такие публикации должны понравиться и хозяину аккаунта. При этом отличить такой контент можно только по специальной маркировке.

Несмотря на то что Instagram сохранил возможность временного отключения функции, обновление вызвало волну негатива в соцсетях. Пользователи потребовали отменить изменения, а заодно и вернуть возможность просматривать записи в хронологическом порядке, сообщает РИА Новости