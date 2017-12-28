Второй формат удостоверения личности можно будет применять при покупке железнодорожных билетов, при заселении в гостиницу и при оформлении лицензии на ведение коммерческой деятельности.

Пока проект начат только в провинции Гуандун, однако в начале следующего года планируется распространить действие виртуальных удостоверений личности по всей стране.