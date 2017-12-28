Мужчина во время свадьбы открыл стрельбу по школьникам в Турции

Пятидесятишестилетний мужчина подозревается в стрельбе около одной из школ города Газиантеп на юге Турции, ранения получили шесть человек, в том числе пятеро школьников, передает в среду телеканал NTV.

Сообщается, что подозреваемый K.Ö. открыл во время свадьбы огонь из помпового ружья по группе школьников, которые играли в футбол на площадке около школы. Пострадали пять школьников в возрасте до 10 до 17 лет и один взрослый. Пострадавшие доставлены в больницу, угрозы для их жизней нет.

По данным источника в местной администрации, подозреваемый в нападении находится в розыске за шесть совершенных ранее преступлений. Полиция проводит операцию по его задержанию, пишет РИА Новости







