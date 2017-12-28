Гринку о причинах ухода из партии Усатого: Нас использовали в качестве пушечного мяса

Феликс Гринку, бывший активист „Нашей партии», говорит, что решил покинуть партию из-за измены руководства во главе с Ренато Усатым. Заявления были сделаны в эксклюзивном интервью для портала Zeppelin.

«Нас использовали в качестве пушечного мяса, которое быстро бросили из-за разборок между преступными кланами, как стало известно. (...) Оказалось, что никто не нуждался в нас, мы были использованы и брошены », - сказал Феликс Гринку. Он описал один подобный эпизод, когда партийное руководство попросило активистов штурмовать здание парламента во время протестов в январе прошлого года, но сами и близко не находились к нему. «Начали появляться такие ситуации, когда перед нам были поставлены определенные задачи, а когда мы были близки к их достижению, нас просили отступить. Например, если мы говорим о штурме парламента, эта задача исходила от партийного руководства, которое там даже близко не находилось», - сказал Гринку. Более того, после того, как протестующие вошли в парламент, Усатый приказал им уйти. Гринку также отмечает, что партия потеряла многих важных людей, разочарованных из-за Усатого и интриг вокруг него. Еще один аргумент, который привел некоторых к уходу, заключался в отсутствии политической согласованности, особенно наблюдаемой в президентской кампании в 2016 году. Хотя первоначально он жестко критиковал Додона, позже пообещал ему поддержку, а после выборов возобновил нападки.

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