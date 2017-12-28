Подтверждена беременность Матильды от Николая II

Директор Госархива Лариса Рогова подтвердила подлинность фрагмента из дневника балерины Матильды Кшесинской, в котором та пишет о своей беременности. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Роговой, корреспондент «Московского комсомольца», сообщивший о находке ранее в декабре, действительно обнаружил отрывок в архиве.

«В [воспоминаниях] имеется зачеркнутый фрагмент воспоминаний, приведенный журналистом в своей статье. Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является», — рассказала директор Госархива.

В материале на mk.ru утверждалось, что корреспонденту удалось найти один из вырезанных фрагментов дневников. Отрывок свидетельствует о том, что Матильда была беременна от цесаревича Николая Романова, впоследствии императора Николая II, пишет lenta.ru

«Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела», — цитирует издание выдержку из дневников балерины.