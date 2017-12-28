Раскрыто новое свойство витамина D

Британские ученые полагают, что употребление беременными женщинами добавок с витамином D и фолиевой кислотой полезно для здоровья будущего ребенка, сообщает Daily Mail.

Данные витамины не только благотворно влияют на состояние плаценты, которая снабжает плод кислородом и питательными веществами, но и, как установили авторы исследования, стимулируют иммунную систему плода, способствуя развитию здоровых органов у будущего ребенка.

Витамин D, полагают ученые, улучшает маточно-плацентарный кровоток, нарушения которого (преэклампсия) наблюдаются примерно у шести процентов беременных, пишет lenta.ru

В Великобритании женщинам ежедневно рекомендуется употреблять около 400 микрограммов фолиевой кислоты и примерно 10 микрограммов витамина D. Принимать добавки беременным рекомендуется до зачатия или на ранних стадиях репродуктивного состояния.

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