Ольгу Бузову обвинили в плагиате

Алексей Парфёнов, который известен как Dj Tivoli, обвинил в плагиате Настю Кудри и Ольгу Бузову, которые, по его словам, использовали в своей композиции "Нам будет жарко" музыку, написанную два года назад. Как оказалось, права на композицию принадлежат Кудри.

Юристы диджея связались с Кудри. Как сообщается, исполнительница обещала решить всё полюбовно, но потом прекратила брать трубку, пишет life.ru По словам Парфёнова, он бы хотел, чтобы Кудри и Бузова понесли наказание. Но деньги нужно заплатить не ему, а больному ребёнку из Подмосковья.

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