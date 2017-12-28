Унионисты провели флешмоб у суда сектора Буюканы

Флешмоб у кишиневского суда в секторе Буюканы провели члены ассоциации «Unirea - ODIP». Они считают необоснованным требование Центра защиты персональных данных оштрафовать унионистов за нелегальный сбор подписей в пользу объединения Молдовы с Румынией.



"То, что происходит, выходит за все рамки. Это незаконно и аморально. Эта несправедливость оскорбляет нас, как организацию", - сказал председатель ODIP Влад Билецки.



"40 тысяч леев штрафа мы считаем злоупотреблением, мы - неправительственная некоммерческая организация, государство нам ничем не помогает, а мы должны заплатить 40 тысяч леев, это очень большая сумма."



Флешмоб прошел до заседания суда, который должен решить правомерность наложения штрафа. Решение суда огласят в конце января. Адвокат унионистов говорит, что доказательств их вины нет.



"В материалах дела нет доказательств того, что ODIP обрабатывал и исправлял персональные данные", - сообщил адвокат Влад Вайку.



В мае Ассоциация «UNIREA - ODIP» провела масштабную кампанию по сбору подписей за объединение Молдовы с Румынией. После этого в Центр защиты персональных данных поступила жалоба, согласно которой во время сбора подписей запрашивались личные данные.





