О каком подарке мечтают дети из Молдовы: академия Деда Мороза получила более 12 тысяч писем

Более 12 с половиной тысяч писем получила до сих пор Академия Деда Мороза, которая действует у нас в Молдове. Дети просят в подарок живых львов и жирафов, братьев и сестёр. Многие мечтают полететь в космос. Организаторы обещают, что ответят на письма всем ребятам.

"Пишет девочка по имени Кристиана. Она хочет особый подарок и встретиться с Дедом Морозом. Организуем".



Пожелания детей Деда Мороза впечатлили.



"Все письма доходят до Деда Мороза, абсолютно все. Есть и необычные. Кто-то хочет полететь в космос, кто-то хочет братика или сестричку, но это, скорее всего, нужно к родителям обращаться. В этом смысле в каждой семье есть свой Дед Мороз".



Есть у Деда Мороза 40 помощников.



"Получаем письма, в которых дети просят экзотических животных - льва, панду, жирафа, слона. Мы отвечаем, что, возможно, они получат такой подарок, но это маловероятно", - сказала помощница Деда Мороза Эсперанца Боурош.



Некоторые письма заставляют работников Академии поволноваться. Как правило их пишут больные дети и ребята из бедных семей. Обращаются к Деду Морозу и взрослые.



"Эмоций много. Когда читаешь эти письма, не можешь оставаться равнодушным. Я даже плакала", - сказала помощница Деда Мороза Алина Климашевская



Сотрудничают с Академией Деда Мороза организации, предприниматели и простые люди.



"Они к нам обращаются, хотят помочь детям, которые нам пишут. Чаще всего это касается малоимущих семей. Предлагают дрова, школьные принадлежности, одежду. Желают здоровья родителям. Есть больные дети и взрослые, которые просят, чтобы операция прошла успешно, чтобы они могли дальше жить", - сообщилакоординатор проекта "Академия Деда Мороза" Сильвия Брадуцан.



Кампания "Получи письмо от Деда Мороза" стартовала пятого декабря. Организовала её Академия Деда Мороза совместно с предприятием Почта Молдовы. В прошлом году в рамках кампании Академия получила почти 14 тысяч писем.





