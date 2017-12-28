Обнаружены самые ранние фотосинтезирующие организмы

Древние скалы с отдаленного канадского острова помогли выяснить, когда на Земле появились первые организмы, осуществлявшие фотосинтез и подарившие миру многообразную флору.

Красные водоросли — ранние эукариоты, которые первыми на планете после бактерий начали процесс фотосинтеза, известны как красные водоросли Bangiomorpha pubescens. Палеобиологам, изучавшим экземпляры, собранные из почвы в разных регионах Земли, удалось установить, что фотосинтез возник примерно 1 млрд лет назад.

Однако теперь красных водорослей, почти идентичные Bangiomorpha pubescens, найденные на острове Баффин в Канаде, показали, что эукариоты, способные фотосинтезировать, появились примерно 1,47 млрд лет назад.

Как рассказали ученые, первые бактерии усвоили этот процесс по меньшей мере 2,5 млрд лет назад, однако водоросли B. pubescens являются первым известным примером эукариот, которые тоже обрели эту способность.

Бактерии смогли насытить океаны кислородом, а эукариоты — повторить этот трюк с атмосферой ранней Земли. Однако пока что не представляется возможным установить точный период, когда кислород в атмосфере приобрел значительные уровни, сравнимые с нынешними.

Новейший анализ образцов из канады показал, что 1,25 млрд лет назад и ранее сложный микроскопический организм «проглотил» простую фотосинтезирующую бактерию и приобрел «суперспособности». Он смог передать ДНК, ответственную за фотосинтез, своему потомству, и теперь, все современные растения используют тот самый древний органоид — хлоропласты — для осуществлвения фотосинтеза.

Остается открытым вопрос о том, когда кислород достиг современных уровней. Ученые полагают, что это случилось не раньше, чем полмиллиарда лет назад, пишет moya-planeta.ru