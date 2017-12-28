Под Одессой обнаружили трубопроводы для контрабанды спирта из Приднестровья

В Одесской области правоохранители обнаружили почти 2 км трубопроводов для нелегальной перекачки спирта из Приднестровья. Об этом в четверг, 28 декабря, пишет УНИАН со ссылкой на Южное региональное управление Государственной службы Украины.

Так, 27 декабря пограничники оперативно-розыскного подразделения обнаружили почти 1 км трубопровода – резиновый шланг был закопан на глубину 10 см и вел от окраины села Павловка к государственной границе в направлении Приднестровья.

"Трубопровод, вероятно, предназначался для перекачки спирта с соседней территории. Его длина составила 900 метров", – сообщили в управлении.

Аналогичный трубопровод правоохранители выявили на направлении Старая Андрияшивка (Молдова) – Новокрасное (Украина). Это был пластиковый шланг длиной 930 м, пишет korrespondent.net

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконным сделкам.