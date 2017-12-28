Падение лифта в Домодедове: женщина с ребенком чудом выжили

Следственный комитет проверяет обстоятельства падения лифта с пассажирами в подмосковном Домодедове. Женщина с дочкой спускалась с 11-го этажа жилого дома. Неожиданно кабина сорвалась, пролетела несколько метров вниз и резко остановилась. Перепуганную мать с ребенком спасли приехавшие монтеры, но, по словам женщины, этот самый лифт всегда работал с перебоями.

Поездка в лифте едва не закончилась для Натальи и ее девятилетней дочери трагедией. Только тронувшись с 11-го этажа, кабина полетела вниз.

"Двери закрылись, и мы упали вниз. Это было очень страшно, было непонятно, затормозит лифт или не затормозит", — вспоминает Наталья Сидорова.

Система торможения все-таки сработала — только на шестом этаже. Дочка Натальи до сих пор в шоковом состоянии, пишет vesti.ru

Руководство управляющей компании, которая отвечает за безопасную работу лифтов, заявляет: никакого падения не было.

"Лифт не упал — Вы ехали, и он остановился. Почему? Объясняю: был прыжок напряжения небольшой" — говорит генеральный директор УК Фуад Султанов.

Жалобы не поступали, меры принимали — это отговорки управляющей компании. Недовольные сразу же окружают руководителя.

Проблемы с лифтами в этом микрорайоне Домодедово почти в каждом доме: застревают, стучат, двигаются с рывками. После падения кабины многие теперь предпочитают лестницы. Некоторым пешком приходится подниматься на 17-й этаж.

"Люди ходят пешком, люди боятся лишний раз уже сесть в лифт и поехать. Проблемы начались у нас с самого заселения. Дом сдался с января месяца, и каждый раз, буквально каждую неделю, у нас что-то случалось. То лифт застрянет, то загорается сразу несколько кнопок, и он начинает ехать по разным этажам", — рассказывает одна из жителей.

Инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет. "Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказала старший помощник ГСУ СК РФ по Московской области Евгения Кирюшина.

Сегодня руководство управляющей компании уже дало объяснение следователям. Они также запросили всю техническую документацию. Местные жители надеются, что после ЧП все кабины, подъемные и тормозные механизмы тщательно проверят и, наконец, приведут в порядок. Гадать, какой из лифтов упадет следующим, они уже устали.