Торговый центр в Китае предложил посетительницам "бойфрендов напрокат"

Торговый центр в Китае предложил своим посетительницам необычную услугу. За символическую плату одинокие дамы могли арендовать молодых людей, которые сопровождали бы их во время шоппинга.

Данный тип сервиса был предложен одним из ТЦ в городе Хайкоу в провинции Хайнань на юге страны 24-25 декабря, сообщает Ecns.com. "Ассортимент" представлял собой шестерых привлекательных молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет и ростом примерно 180 сантиметров. Все молодые люди были сотрудниками торгового центра.

Потенциальные "бойфренды" были выставлены в вестибюле торгового центра в специальных коробках, похожих на упаковку для игрушек. Сканировав специальный QR-код, дамы за сумму в 1 юань (около десяти рублей) могли получить одного из мужчин в свое распоряжение на один час, пишет vesti.ru

Бойфренды должны были носить за покупательницами сумки, советовать им при выборе одежды и помогать при фотографировании, однако любой физический контакт между парой был запрещен. Предложение имело небывалый успех – всех шестерых разобрали в течение первых пяти минут после начала акции.