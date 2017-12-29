В багаже американца нашли мертвую пуму

Сотрудники службы безопасности в аэропорту американского города Лас-Вегаса обнаружили в багаже вылетающего пассажира мертвую пуму. Труп животного был найден 26 декабря при рентгеновском просвечивании одного из чемоданов.

Пассажира и багаж задержали до выяснения всех обстоятельств, сообщает UPI. Мужчина сообщил, что охотился в штате Юта и получил на это все разрешения от местного управления по надзору над животными.

Как сообщили прессе в местной полиции, законно убитую дичь не запрещено перевозить в самолетах. Однако каждая отдельная авиакомпания по своему усмотрению может запретить перевозку такого груза.