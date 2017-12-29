Мужчина украл с детского утренника мешок с подарками

Полиция Сургута задержала мужчину, который похитил мешок с подарками с новогоднего мероприятия для детей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Утренник проходил в одном из городских музеев, работники которого оставили мешок с подарками у входа без присмотра, сообщается на сайте управления МВД по Ханты-Манскийскому АО – Югре.

Злоумышленник заметил мешок из окна своей квартиры и похитил его. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий быстро установили преступника и вернули украденное имущество стоимостью более 12 тысяч рублей, пишет vesti.ru

В отношении 31-летнего подозреваемого, который в течение 2017 года неоднократно привлекался к ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хулиганство и другие правонарушения, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.