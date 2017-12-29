Инспектор Агентства госуслуг требовал 200 евро за помощь в получении документов

Инспектор Call-центра Агентства государственных услуг задержан офицерами Национального антикоррупционного центра. Сотрудник учреждения проходит по уголовному делу о торговле людьми, потребовав от гражданина 200 евро за помощь в получении документов, удостоверяющих личность.

Как оказалось, человек, которому понадобились документы, находится под следствием в связи с несколькими уголовными делами и не имеет право переоформлять документы.

В случае, если сотрудника Агентства государственных услуг признают виновным, ему грозит штраф в размере от 150 000 леев до 200 000 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, пишет aif.md





