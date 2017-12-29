Двое жителей Страшен организовали лабораторию по изготовлению конопли у себя дома

Двое братьев из Страшен в возрасте 24 и 28 лет были задержаны по подозрению в торговле марихуаной на территории Кишинева и Страшенского района.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые выращивали марихуану дома в импровизированной лаборатории. Впоследствии они собирали “наркотический урожай”, сушили, измельчали, упаковывали и продавали потребителям.

Задержанные нигде не трудоустроены, и ранее были судимы за хранение наркотиков, хулиганство и незаконное пересечение государственной границы. Наблюдение за ними велось на протяжении месяца, одновременно были проведены контрольные закупки и другие мероприятия, в ходе которых была собрана доказательная база.

Один из наркоторговцев был задержан в Кишиневе в момент доставки клиенту 100 граммов незаконного товара. Второго схватили в его доме в Страшенах.

В результате обысков дома и в автомобиле подозреваемых были обнаружены около 600 граммов марихуаны, а также семена этого растения, горшки и прочие приспособления для выращивания растений. Также были изъяты весы, пакетики zip-lock для расфасовки наркотика и деньги, полученные от преступной деятельности.

Вся партия наркотиков оценивается в общую сумму около 50 тысяч леев. Подозреваемые арестованы на 30 дней. Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет, пишет aif.md





