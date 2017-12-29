В Румынии произошли сразу два землетрясения

Минувшей ночью в Румынии произошли сразу два землетрясения.Согласно данным Института физики земли Румынии, первое землетрясение произошло в Бузэу в 01.33 по местному времени. Его магнитуда составила 3,1, а очаг залегал на глубине 127 км.

Второе землетрясение магнитудой 2,4 было зафиксировано в уезде Вранча в 03.25 по местному времени, с очагом на глубине 68 км.

Наиболее сильное за последний месяц землетрясение произошло во Вранче 12 декабря: тогда сила толчков составила 3,9 балла. Впоследствии был зафиксирован целый ряд более слабых землетрясений, пишет aif.md



