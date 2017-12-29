В праздничные дни общественный порядок в стране будут обеспечивать три тысячи полицейских

Три тысячи полицейских будут обеспечивать общественный порядок в стране с 31 декабря по 15 января. В Кишиневе больше всего патрулей будет в центре - в местах массовых гуляний.

"Полиция будет работать в усиленном режиме, будет вдвое больше групп реагирования, патрульных. Они будут дежурить везде, где могут понадобиться", - сказал глава управления общественной безопасности ГИП Марин Максиан.



На национальных трассах будут дежурить сотрудники патрульной инспекции. Людей просят не садиться за руль пьяными, не оставлять детей без присмотра, быть осторожными с пиротехникой и сообщать о подозрительных лицах.







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