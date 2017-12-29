В крыше школы Оргеевского района образовались дыры

В здании начальной школы села Пересечина Оргеевского района прохудилась крыша. За минувший год два раза в классах обваливался потолок. К счастью, никто не пострадал.



За 50 лет здание ни разу не ремонтировали капитально, в крыше образовались дыры, и во время дождей с потолка течет вода.



Родители говорят, что в непогоду опасаются отпускать детей в школу.



На капитальный ремонт крыши придется потратить примерно 58 тысяч долларов.



"Частичный ремонт сделали силами волонтёров. Но опасность обрушения потолков сохраняется", - сказал директор лицея села Пересечина Ион Кистол.



Деньги начали собирать всем миром. Помогло правительство Швейцарии, местный лицей и райсовет Оргеева. До конца мая мэрия Пересечина надеется найти недостающие несколько тысяч и начать ремонт. Собрать деньги надеются и при помощи онлайн-платформы guvern24.md.





