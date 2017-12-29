Определен самый скачиваемый сериал 2017 года, который пользователи загружали с пиратских ресурсов. Уже шестой год подряд в данном рейтинге лидирует американская фэнтезийная сага "Игра престолов", пишет Esquire.
На втором месте расположилось телевизионное шоу "Ходячие мертвецы", как и в прошлогоднем рейтинге. Также в ТОП-5 вошли сериалы "Флэш", "Теория большого взрыва" и "Рик и Морти".
Далее идут "Побег", "Шерлок", "Викинги", "Форс-мажоры", а замыкает первую десятку "Стрела", пишет korrespondent.net
"Игра престолов" - американский фэнтезийный сериал, снятый по циклу романов Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". В настоящее время проект насчитывает семь сезонов, а также ожидается выпуск восьмого.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Возрастет вероятность отравления. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си