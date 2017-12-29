Чиновники будут подавать декларации о доходах в электронном виде

Чиновники будут заполнять Декларации о доходах и имуществе не на бумаге, а в электронном формате, скрепляя ее электронной же подписью.

Как сообщает canal3.md, затем все данные попадают в базу, и тут же будут опубликованы на специальном сайте. Ну, а если госслужащий ошибся или внес недостоверные сведения - система путем сравнительного анализа это обнаружит.

"Он использует несколько баз данных: реестр населения - в том, что касается личной информации, регистр юридических лиц - в том смысле, не является ли он основателем или администратором какой либо частной фирмы, база данных недвижимости и транспорта, налоговую базу данных", - рассказал исполнительный директор Центра электронного управления Евгений Урсу.

70 тысяч электронных подписей для чиновников всех уровней оформят до конца января. Программу разрабатывал центр электронного управления.

100 тысяч долларов на эти цели выделил Всемирный банк. Использоваться софт будет с первого января - как раз с этого времени начинается сбор деклараций.