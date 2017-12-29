"Полиция готова к усиленному режиму несения службы, полицейских станет в два раза больше, также как и патрульных. Мы постараемся быть везде, где в нас будет необходимость", - заявил глава управления общественного порядка ГИП, Марин Максиан.

Патрули будут ходить по всему городу. При этом граждан просят проявлять сознательность - не садиться за руль пьяными и не посещать в таком состоянии публичные мероприятия. Также к ответственности призвали владельцев оружия, а родителям советуют не оставлять без присмотра детей.