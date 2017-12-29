Полосу построили на расстоянии в 1,5 километра от нынешнего КПП. Власти говорят, что это позволит оптимизировать движение и фуры не будут стоять на трассе. Там же обустроили парковку на 30 мест.

"Вся проверка и оформление документов будет проходить в контрольной зоне. Будет открыт блокнот TIR, оформят таможенную декларацию и затем грузовик направят к пограничному посту, где ему разрешат выезд из страны с регистрацией в пограничной информационной системе", рассказала глава зоны таможенного контроля "Атаки" Ливия Марку.

"Сколько будет длиться здесь оформление на экспорт и сколько времени потребуется потратить на нижнем посту? - Были сделаны необходимые подсчёты, максимум в зоне до 20 минут. Время, проведенное на нижнем таможенном посту, сократится примерно на 60 - 65%".

Зону таможенного контроля построили за четыре месяца. Работы обошлись в 8 млн. леев, деньги выделили из бюджета Таможенной службы.

"Мы планируем расширить площадь и развивать инфраструктуру, чтобы можно было охватить все режимы таможенной службы", - отметил директор Таможенной службы Виталий Врабие.

До осени следующего года обустроят еще три таких зоны таможенного контроля на пограничных постах в Джурджулештах, Скуленах и Костешть-Стынка. На это потратят 20 млн. леев.