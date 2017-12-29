Додон жаждет инициации собственной отставки

Глава государства отметил, что хотел бы, чтобы правящая власть инициировала его отставку, но выразил уверенность в том, что она на это не пойдет. Заявление было сделано в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ-Молдова”.

"Закон предусматривает, что если парламентское большинство не согласно с тем, что предлагает, или с тем, что блокирует президент, есть несколько выходов: или находить общий язык, как это было все 26 лет до сих пор, когда были конфликты между учреждениями, или самим подать в отставку и провести парламентские выборы, если граждане не согласны с тобой, или начать процедуру отставки президента. Но это значит пойти к народу: народ выбрал президента, и народ должен решить. Они знают, что народ будет на моей стороне, поэтому они не пойдут на эту процедуру. До парламентских выборов они не сделают ни единого шага в этом направлении" – сказал Игорь Додон.

Глава государства также отметил, что правящий режим прекрасно понимает, что инициирование отставки президента в нынешних условиях только повысит его рейтинг, а также рейтинг пропрезидентской Партии социалистов.

"Я готов пойти на этот референдум в любой момент," – добавил при этом президент, передает point.md