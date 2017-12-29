СМИ назвали самые недооцененные фильмы года

Авторитетное издание Variety определило наиболее недооцененные фильмы уходящего 2018 года. На первом месте рейтинга оказалась лента "Убийство священного оленя" режиссера Йоргоса Лантимоса, главные роли в которой исполнили Николь Кидман и Колин Фаррелл.

Издание сообщает, что фильм получил положительные оценки на Каннском фестивале, однако кассовые сборы его оказались небольшими.

Второе место в списке занимает "Затерянный город Z" Джеймса Грея, который посвящен британскому исследователю, разыскивающему древнее поселение в Амазонии. А замыкает тройку лидеров комедия "Битва полов", посвященная легендарному теннисному матчу 1973 года между чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом и теннисисткой Билли Джин Кинг.

Также в ТОП-10 фигурируют "Сильнее", "Ферма "Мадбаунд", "Патти Кейкс", "Пляжные крысы", "120 ударов в минуту", "История призрака" и "Персональный покупатель", передает korrespondent.net.