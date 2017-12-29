В Италии нашли мертвой украинскую переводчицу

В горах провинции Тревизо (Италия) обнаружили тело 43-летней переводчицы из Украины Софии Мельник со следами насильственной смерти. Об этом в пятницу, 29 декабря.

По данным СМИ, украинка исчезла в прошлом месяце. Мужчина, с которым София жила в Италии, впоследствии покончил с собой.

Следователи подозревают, что он убил женщину из-за ревности, а затем убил и себя. На теле погибшей – многочисленные синяки и царапины.

Полицейские предполагают, что погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили с обрыва, а травмы она могла получить при падении, передает korrespondent.net.